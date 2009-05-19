«Спрощенці» проведуть акцію протесту біля парламенту, Кабміну...

Представники малого та середнього бізнесу, зокрема ті, хто працює за спрощеною системою оподаткування, проведуть 21 травня о 10.00 під стінами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України всеукраїнську акцію протесту проти підвищення податків і зборів.

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН координатор Ради приватних підприємців України, голова Вінницького міського об`єднання підприємців Алла АЛЕКСЕНЦЕВА, зокрема, протестувальники мають намір домагатися скасування постанови КМУ №366 від 14 квітня 2009 року, що стосується сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами – суб`єктами підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою оподаткування, вимагати не допустити ухвалення законопроектів №3532, №3521 і №4112, якими пропонується збільшити податкове навантаження на малий і середній бізнес, а також посилити вимоги до роботи «спрощенців».

Загалом, за її словами, починаючи з січня, почався «законодавчий терор», який виражався в підготовці законопроектів, спрямованих на збільшення податкового навантаження на малий і середній бізнес.

«Немає сьогодні в уряду права знищувати самодостатню особу – суб`єкта господарювання», - наголосила А.АЛЕКСЕНЦЕВА.

Як зазначив президент Харківського Клубу підприємців Олександр ВАСИЛЬЄВ, кроки влади, спрямовані на збільшення податкових надходжень від малого бізнесу, були б виправданими, якби цей сектор економіки був повністю сформований і володів достатнім ресурсом. Однак сьогодні малий і середній бізнес перебуває на стадії зародження. Так, за його словами, в Україні на 1 тис. населення припадає близько 10 представників малого та середнього бізнесу, а в Європі – 35, в Америці – 74. Частка малого та середнього бізнесу у ВВП України становить лише 10%, а в Євросоюзі – 65%, зазначив О.ВАСИЛЬЄВ.

Своєю чергою голова організації працедавців «Хмельниччина» Надія ПОГОСЯН упевнена, що сьогодні в країні здійснюється «цілеспрямована політика знищення малого бізнесу». Водночас, якщо в столичному регіоні результати останніх рішень Кабміну поки що непомітні, то в регіонах малий бізнес, розуміючи, що не зможе платити підвищені суми податків, уже починає йти в тінь.

Голова профкому «Чернігівської профспілки підприємців» Олена ВАРНАКОВА звернула увагу на невідповідність між публічними виступами представників влади, в яких вони заявляють про готовність у всьому підтримувати бізнес, і реальними рішеннями.

Представник Полтавської області, голова «Союзу підприємців Лубенських ринків» (м. Лубни, Полтавська обл.) Надія РЕВА зазначила, що в невеликих містах, де немає великих підприємств, малий бізнес - це єдиний спосіб вижити

А.АЛЕКСЕНЦЕВА переконана, що ухвалення постанови КМУ №366 призведе до того, що дрібний бізнес масово здаватиме документи. При цьому працювати підприємці не перестануть, просто тепер замість того, щоб платити в бюджет, вони платитимуть тій же міліції і, таким чином, фактично буде «узаконено державний рекет».

Водночас Н.ПОГОСЯН вважає, що це «завищена оцінка українського уряду», оскільки навіть рекет розуміє, що зі зростанням малого та середнього бізнесу його дохід тільки збільшуватиметься.

Скільки саме осіб візьмуть участь в акціях протесту, учасники прес-конференції не уточнюють, і лише зазначають, що акція буде справді масовою. Планується, що для участі в акції приїдуть підприємці з 18 регіонів України, зокрема з Києва.

Як повідомила А.АЛЕКСЕНЦЕВА акція протесту відбуватиметься під будівлею Верховної Ради, Кабміну, біля Українського дому. Також протестувальники зберуться під Секретаріатом Президента України. «Вони начебто ні до чого, але про всяк випадок» - сказала А.АЛЕКСЕНЦЕВА.