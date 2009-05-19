21 травня у Бібліотеці Тетяни та Омеляна Антоновичів Києво-Могилянської Академії (Сковороди, 2) відбудеться лекція Адама Міхніка, відомого польського журналіста та громадського діяча, почесного професора НаУКМА.

Лекція з циклу «Спадок 1989 р.: погляд з 2009» відбудеться 21 травня о 16.30.

Також пан Міхнік презентує свою книгу «У пошуках свободи. Есеї про історію та політику», видану могилянським видавництвом "Дух і літера", у книгарні "Є" 22 травня, початок о 17.00.