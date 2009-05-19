Багатотисячні студентські протести у Баварії

Німецька молодь цього тижня вийшла на вулиці баварських міст. Студенти вимагають скасувати плату за навчання. В акціях протесту взяло участь близько 13 тисяч осіб.

Два роки тому в багатьох німецьких університетах почали стягувати гроші за навчання. Як правило, йдеться про 500 євро за семестр. Відтоді молодь регулярно протестує. Цього тижня "на барикади" вийшли студенти в Баварії. Демонстрації відбулися по всій федеральній землі. За даними спілки "Навчатися без зборів", яка провела акції, в протестах взяло участь загалом 13 тисяч студентів.

Запровадження платного навчання має негативні наслідки передусім для малозабезпечених родин, оскільки стягування грошей є для дітей з таких сімей серйозним бар’єром у доступі до вищої освіти, заявляють організатори протестів. Баварське міністерство науки й освіти, однак, відкинуло такі закиди. Чиновники вказують на те, що система стягування грошей за навчання є соціально виваженою і містить низку винятків.

Cтуденти були не одні, коли виступали зі своїми вимогами. Вони отримали підтримку німецьких політиків. Члени опозиційної фракції соціал-демократів у земельному парламенті Баварії влаштували перед будівлею ландтагу також акцію протесту за скасування "університетських поборів". Моральна підтримка надійшла й від профспілок працівників освіти й науки, які теж піддали критиці запроваджене в Німеччині платне навчання.

osvita.org.ua