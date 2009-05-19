Харківський суддя піймався на хабарі

Співробітниками Служби безпеки України затримано голову одного з районних судів Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, наприкінці квітня до СБУ із заявою звернувся житель Харківської області, який повідомив, що голова одного з районних судів Харківської області вимагає у нього гроші в розмірі 3 тисячі доларів США за винесення вироку, не пов’язаного з позбавленням волі. Два місяці тому голова суду розглядав кримінальну справу щодо обвинувачення заявника у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні та виніс більш м`який вирок.

У ході перевірки цієї інформації співробітники СБУ отримали незаперечні докази протиправної діяльності посадової особи, задокументувавши факт передачі першої частини хабара – 180 доларів США та 900 гривень.

18 травня співробітниками УСБУ суддю було затримано «на гарячому» у власному автомобілі, безпосередньо після отримання ним іншої частини грошей від заявника: 800 доларів США та 3000 гривень.

За матеріалами СБУ прокуратурою Харківської області стосовно голови суду було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (отримання хабара, поєднане з вимаганням хабара).

Вирішується питання про порушення кримінальної справи відносно голови районного суду за другим фактом отримання хабара.