Заробітчани розказали Кужель, як наповнити скарбницю

Представники української громади в Італії просять уряд у податковій сфері приділяти увагу не лише заробітчанам, а й чиновникам.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН головний редактор “Української газети в Італії” Маріанна СОРОНЕВИЧ, про це йшлося 17 травня під час зустрічі представників української громади в Італії з головою Держкомпідприємництва Олександрою КУЖЕЛЬ, головою правління Пенсійного фонду України Олексієм ЗАРУДНИМ та заступником голови Державної податкової адміністрації Сергієм ЛІКАРЕМ.

“Представники української громади висловили сподівання, що податкова політика уряду не обмежиться постановою про добровільні сплати нелегальними мігрантами коштів до державної скарбниці, а, в першу чергу, загострить увагу на співвідношенні задекларованих прибутків та витрат бізнесменів, політиків, чиновників і митників в Україні”, - зазначила М.СОРОНЕВИЧ.

У ході зустрічі представники українського уряду намагалися пояснити положення законопроекту про легалізацію та впровадження непрямих методів оподаткування, що готується зараз урядом, розповісти про можливості пенсійного захисту.

При цьому, як зазначила О.КУЖЕЛЬ, ситуація із захистом прав українських заробітчан в Італії є однією з найгірших у Європі, оскільки Україна і досі не підписала з Італією угоду про визнання пенсійного віку і нарахування спільних пенсій.

Візит урядової делегації до Рима став третім в ході туру, під час якого представники влади відвідали також Мадрид і Ліссабон.