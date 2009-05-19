Школа з прав людини для молоді

Оголошується конкурс на участь у четвертій та п`ятій Школах з прав людини для молоді, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».

Четверта та п’ята Школи з прав людини для молоді є навчальним заходом національної освітньої програми «Розуміємо права людини». Докладніше про програму можна дізнатись в інтернеті: www.edu.helsinki.org.ua

До участі у конкурсі запрошуються молоді люди віком від 18 до 28 років, які мають мотивацію активно діяти у сфері захисту та підтримки прав людини, співпрацюють або зацікавлені у співпраці з громадськими організаціями.

Проведення четвертої та п`ятої Шкіл з прав людини для молоді заплановані на липень 2009 року. Тривалість кожної школи складає 8 днів. Дати проведення шкіл є наступними: з 7 по 15 липня 2009 року та з 22 по 30 липня 2009 року.

Учасники школи зможуть:

- отримати основи знань про права людини та механізми їх захисту, про окремі важливі поняття суміжні з правами людини;

- здобути уміння та навички, що є важливими для активних дій спрямованих на підтримку та захист прав людини;

- сформувати власну позицію щодо окремих сучасних суспільних процесів, ґрунтуючись на принципах прав людини.

Претенденти на участь у школі повинні бути готові:

- активно діяти (ініціювати та проводити акції, кампанії і т.п.) у сфері підтримки та захисту прав людини;

- відвідувати усі заняття протягом 8-денного тренінгу;

- співпрацювати з недержавними організаціями;

- співпрацювати в команді з іншими учасниками школи.

Точні дані про місце проведення школи будуть повідомлені пізніше.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників школи, витрати на проїзд до місця проведення школи й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду рейсовим автобусом або купейним вагоном поїзда).

Формування групи учасників відбуватиметься за результатами конкурсного відбору та телефонного інтерв’ю.

Для участі у конкурсі необхідно:

Крок перший: Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми та дочекатись підтвердження реєстрації вашої кандидатури на вказану вами адресу електронної пошти.

Зареєструвати свою кандидатуру на участь у навчальних заходах програми можна у два способи:

1) заповнити реєстраційну анкету он-лайн за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1227111845

2) отримати форму електронною поштою від організаторів, звернувшись із запитом та надіслати за контактами організаторів у зручний спосіб

Крок другий: Підготувати та надіслати на конкурс есе на одну із запропонованих тем. Перелік запропонованих тем можна подивитися за адресою: http://edu.helsinki.org.ua/index.php?id=1242313617 .

Кандидатура вважається зареєстрованою, а есе прийнятим на участь у конкурсі, якщо ви отримали про це повідомлення від організаторів.

Контакти організаторів для надсилання есе, реєстраційних форм (у разі заповнення у форматі MS WORD), отримання додаткової інформації:

E-mail: rozumiemopravaludyny@gmail.com

Факс: (0462) 774-110

Поштова адреса: а/с 79, Чернігів, 14000

Контактна особа:

Альона Шешеня (моб. тел.: +380509436304 )

Просимо звернути увагу, що конкурсні документи повинні надійти не пізніше 17.00, 18 червня 2009 року.

Заявки, отримані пізніше зазначеного терміну розглянуті не будуть. Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати до 25 червня 2009 року.