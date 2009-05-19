Під вікнами Тимошенко сидять знесилені голодом кримські тарари

Кримські татари мають намір продовжувати голодування до ухвалення рішення уряду про виділення їм земельних ділянок.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили учасники пікету будівлі Кабінету Міністрів України, представники громадської організації «Авдет» Наріман ПОТЄЛОВ, Ділявер РЕШІТОВ, Рінат ШАЙМАРДАНОВ і Решат СЕЙДАЛІЄВ.

«Голодування триватиме до ухвалення рішення. Якщо рішення не буде, можлива голодна смерть одного з учасників акції», - сказав Р.ШАЙМАРДАНОВ.

У свою чергу Н.ПОТЄЛОВ повідомив, що відсьогодні акція протесту переходить у нову форму – лежачий страйк. «Учасники акції ляжуть перед Кабміном на землю і лежатимуть упродовж світлового дня. Влада не залишає нам іншого виходу. Ми готові йти до останнього, щоб привернути увагу прем`єр-міністра до нашої проблеми. І це повторюватиметься щодня, до вирішення нашого питання», - відзначив він.

Н.ПОТЄЛОВ уточнив, що в даний час із 120 учасників пікету про голодування оголосили семеро, зокрема 5 чоловіків і 2 жінки.

Тим часом Р.СЕЙДАЛІЄВ додав, що учасники акції представляють інтереси 15 тисяч сімей українських громадян різних національностей: кримських татар, українців, росіян, вірмен і греків, які проживають у Криму.

За словами Д.РЕШІТОВА, з 16 травня правоохоронні органи почали чинити тиск на учасників акції. «Коли знесилені з голоду учасники акції розгорнули спальні мішки і лягли на землю, наряд міліції зажадав скрутити надувні матраци і спальні мішки, вимагаючи проводити голодування стоячи або сидячи. Пролунали погрози застосувати силу або викликати прибиральну техніку нібито для очищення території», - уточнив він.

За його словами, міліція викликала швидку допомогу для огляду фізичного стану учасників акції, але лікарі не провели ніякого обстеження, а запропонували тим, хто голодує написати заяву про відмову від надання медичної допомоги. «Одержавши відмову підписувати таку заяву, лікарі поїхали», - сказав Д.РЕШІТОВ.

«Триває п`ята доба голодування. Попри офіційну заяву про голодування, учасникам акції не було надано медичного супроводу, голодуючим забороняють лягати, стверджуючи, що це є порушенням громадського порядку. Попри це, жодної визначеності із земельного питання немає», - наголосив Р.ШАЙМАРДАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, кримські татари почали акцію протесту перед будівлею уряду у середині квітня з вимогою передати землю в Криму зі сфери управління Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики й Академії аграрних наук у сферу управління місцевих органів влади для подальшої передачі кримським татарам.

15 квітня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні уряду доручила міністрові охорони навколишнього природного середовища Георгію ФІЛІПЧУКУ врегулювати проблеми кримських татар, які пікетують будівлю Кабінету Міністрів.

Прем`єр запропонувала міністрові вийти до учасників акції протесту і вислухати їх вимоги.

Через місяць, 15 травня, учасники акції протесту оголосили голодування і передали в Секретаріат Кабміну відповідну заяву на ім`я Ю.ТИМОШЕНКО.

Того ж дня, 15 травня, міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК, коментуючи оголошене голодування, повідомив, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища України пропонує Кабінету Міністрів своїм рішенням виділити 27 гектарів землі в Криму для потреб кримських татар. За словами Г.ФІЛІПЧУКА, спеціальна робоча група із земельного питання в Криму підготувала два проекти відповідних рішень уряду, які повинні розглядатися на засіданні 20 травня.

Громадське об`єднання «Авдет» вимагає передати кримським татарам 845 га, які нині перебувають у сфері управління центральних, а не місцевих органів влади.