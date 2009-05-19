Під вікнами Тимошенко сидять знесилені голодом кримські тарари
Голодуючим забороняють лягати
Кримські татари мають намір продовжувати голодування до ухвалення рішення уряду про виділення їм земельних ділянок.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили учасники пікету будівлі Кабінету Міністрів України, представники громадської організації «Авдет» Наріман ПОТЄЛОВ, Ділявер РЕШІТОВ, Рінат ШАЙМАРДАНОВ і Решат СЕЙДАЛІЄВ.
«Голодування триватиме до ухвалення рішення. Якщо рішення не буде, можлива голодна смерть одного з учасників акції», - сказав Р.ШАЙМАРДАНОВ.
У свою чергу Н.ПОТЄЛОВ повідомив, що відсьогодні акція протесту переходить у нову форму – лежачий страйк. «Учасники акції ляжуть перед Кабміном на землю і лежатимуть упродовж світлового дня. Влада не залишає нам іншого виходу. Ми готові йти до останнього, щоб привернути увагу прем`єр-міністра до нашої проблеми. І це повторюватиметься щодня, до вирішення нашого питання», - відзначив він.
Н.ПОТЄЛОВ уточнив, що в даний час із 120 учасників пікету про голодування оголосили семеро, зокрема 5 чоловіків і 2 жінки.
Тим часом Р.СЕЙДАЛІЄВ додав, що учасники акції представляють інтереси 15 тисяч сімей українських громадян різних національностей: кримських татар, українців, росіян, вірмен і греків, які проживають у Криму.
За словами Д.РЕШІТОВА, з 16 травня правоохоронні органи почали чинити тиск на учасників акції. «Коли знесилені з голоду учасники акції розгорнули спальні мішки і лягли на землю, наряд міліції зажадав скрутити надувні матраци і спальні мішки, вимагаючи проводити голодування стоячи або сидячи. Пролунали погрози застосувати силу або викликати прибиральну техніку нібито для очищення території», - уточнив він.
За його словами, міліція викликала швидку допомогу для огляду фізичного стану учасників акції, але лікарі не провели ніякого обстеження, а запропонували тим, хто голодує написати заяву про відмову від надання медичної допомоги. «Одержавши відмову підписувати таку заяву, лікарі поїхали», - сказав Д.РЕШІТОВ.
«Триває п`ята доба голодування. Попри офіційну заяву про голодування, учасникам акції не було надано медичного супроводу, голодуючим забороняють лягати, стверджуючи, що це є порушенням громадського порядку. Попри це, жодної визначеності із земельного питання немає», - наголосив Р.ШАЙМАРДАНОВ.
Як повідомляв УНІАН, кримські татари почали акцію протесту перед будівлею уряду у середині квітня з вимогою передати землю в Криму зі сфери управління Міністерства оборони, Міністерства аграрної політики й Академії аграрних наук у сферу управління місцевих органів влади для подальшої передачі кримським татарам.
15 квітня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні уряду доручила міністрові охорони навколишнього природного середовища Георгію ФІЛІПЧУКУ врегулювати проблеми кримських татар, які пікетують будівлю Кабінету Міністрів.
Прем`єр запропонувала міністрові вийти до учасників акції протесту і вислухати їх вимоги.
Через місяць, 15 травня, учасники акції протесту оголосили голодування і передали в Секретаріат Кабміну відповідну заяву на ім`я Ю.ТИМОШЕНКО.
Того ж дня, 15 травня, міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК, коментуючи оголошене голодування, повідомив, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища України пропонує Кабінету Міністрів своїм рішенням виділити 27 гектарів землі в Криму для потреб кримських татар. За словами Г.ФІЛІПЧУКА, спеціальна робоча група із земельного питання в Криму підготувала два проекти відповідних рішень уряду, які повинні розглядатися на засіданні 20 травня.
Громадське об`єднання «Авдет» вимагає передати кримським татарам 845 га, які нині перебувають у сфері управління центральних, а не місцевих органів влади.