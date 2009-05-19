У Києві відкриють пам’ятний знак Василю Стусу

У Києві 21 травня у зеленій зоні на проспекті Перемоги, 119, відомій серед киян як сквер імені Василя Стуса, буде відкрито пам’ятний знак на честь цього видатного українського поета.

Про це УНІАН повідомили у Святошинській районній держадміністрації Києва.

Районна влада зазначає, що встановлення знаку ініційоване жителями району та громадською організацією “Зелений світ”, Спілкою політв’язнів та репресованих, Українською народною партією.

Пам’ятний знак виготовлено за кошти, зібрані патріотично налаштованими жителями району. Це буде меморіальний камінь з викарбуваними роками життя та зображенням В.Стуса. На урочисте відкриття запрошені, зокрема, Президент України, народні депутати та мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, два роки тому київська громадськість ініціювала створення скверу імені Василя Стуса на незабудованій ділянці із зеленими насадженнями, де у 60-70-х роках стояв будинок, на другому поверсі якого разом із дружиною та сином жив поет.

Наприкінці лютого з’явилась інформація, що особи, які з дозволу київської влади приватизували цю ділянку, мають намір вирубати реліктові та молодші дерева на ній, щоб побудувати розважальний комплекс. На захист скверу виступили активісти Української народної партії, Конгресу українських націоналістів та організації «Зелений світ».

11 березня о 4-й годині ранку невідомі почали зрізати дерева. За дві години вони встигли знищити більше 100 дерев, серед яких сосни та дуби віком понад 100 років у цьому сквері. Усі зелені насадження їм завадили знищити громадські активісти.

Пізніше активісти висадили там нові дерева.

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО звернувся до Генеральної прокуратури України з приводу знищення невідомими особами скверу.