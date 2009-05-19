Круглий стіл на тему: ”Судова практика. Проблеми і шляхи їх вирішення”

17:57, 19 травня 2009
Права людини
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20 травня - 14-00 - Круглий стіл на тему: "Судова практика. Проблеми і шляхи їх вирішення". Учасники:  Євген Корнійчук, перший заст.міністра юстиції України; Валерій Пісаренко, народний депутат ВРУ;  Олег Присяжнюк, президент Асоціації Суддів України;  Олена Євтушенко, суддя апеляційного суду м.Києва, цивільна колегія;  Руслан Роженко, суддя;  Юрій Зайцев, урядовий уповноважений у справах Європейського Суду з прав людини;  Віктор Самохвалов, голова третейського суду "Третейський Захист";  Володимир Семчук, управляючий партнер ЮФ "ВС і Партнери";   Олена Щербіна, радник ЮФ "Саєнко Харенко";  Олексій Бежевець,  партнер ЮФ "Правовий Альянс"; Сергій Козьяков, управляючий партнер ЮФ «Волков, Козьяков і Партнери» та інші.  Організатори:  ІА ЛІГАБізнесІнформ; журнал "Український юрист";  телеканал "Київ". (Прес-центрі ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефон: 593-16-37, e-mail:press@liga.net.

 

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