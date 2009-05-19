20 травня - 14-00 - Круглий стіл на тему: "Судова практика. Проблеми і шляхи їх вирішення". Учасники: Євген Корнійчук, перший заст.міністра юстиції України; Валерій Пісаренко, народний депутат ВРУ; Олег Присяжнюк, президент Асоціації Суддів України; Олена Євтушенко, суддя апеляційного суду м.Києва, цивільна колегія; Руслан Роженко, суддя; Юрій Зайцев, урядовий уповноважений у справах Європейського Суду з прав людини; Віктор Самохвалов, голова третейського суду "Третейський Захист"; Володимир Семчук, управляючий партнер ЮФ "ВС і Партнери"; Олена Щербіна, радник ЮФ "Саєнко Харенко"; Олексій Бежевець, партнер ЮФ "Правовий Альянс"; Сергій Козьяков, управляючий партнер ЮФ «Волков, Козьяков і Партнери» та інші. Організатори: ІА ЛІГАБізнесІнформ; журнал "Український юрист"; телеканал "Київ". (Прес-центрі ЛІГАБізнесІнформ, вул. Шамрила, 23). Потрібна акредитація. Телефон: 593-16-37, e-mail:press@liga.net.