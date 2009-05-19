Прес-конференція на тему: ”Європейські експерти про передумови трудової міграції з України”

17:59, 19 травня 2009
Права людини
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21 травня об 11-30 в УНІАН  відбудеться прес-конференція  на тему: "Європейські експерти про передумови трудової міграції з України". Йтиметься про програму-діалог «Протидія торгівлі людьми – вивчити причини та наслідки трудової міграції з України» проведену Комісією «Справедливість і Мир» Української Греко-Католицької Церкви у партнерстві з Європейськими організаціями, Європарламентом, представниками Єврокомісій. Учасники програми поділяться враженнями триденного перебування в українських родинах. Їхнім головним завданням було побачити реалії життя і праці трудових-мігрантів та членів їх сімей, а також постраждалих від торгівлі людьми, крім того вивчити наслідки злочину торгівлі людьми. (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 80669290097; 80962895244. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

 

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