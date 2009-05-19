Львівський апеляційний суд став “цапом-відбувайлом”?

Львівський апеляційний адміністративний суд заявляє, що чиновники роблять його “цапом-відбувайлом” у справах про соціальні виплати.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві суду.

За словами авторів заяви, Львівський апеляційний адміністративний суд переповнений апеляціями від Пенсійного фонду та Фонду соціального захисту населення, які оскаржують рішення судів першої інстанції, винесені на користь громадян щодо виплат матерям по догляду за дитиною до 3 років у 2007 році та щодо щомісячного підвищення пенсій в розмірі 30% мінімальної пенсії особам зі статусом дітей війни у 2007-2008 роках. Щодня до Львівського апеляційного адміністративного суду надходить в середньому 1 тис. таких справ, стверджується в заяві.

У прес-службі суду кореспонденту УНІАН заявили, що «по згаданих категоріях справ напрацьована судова практика, згідно з якою органам владних повноважень відмовляють у задоволенні апеляційних скарг у згаданих категоріях справ. Про таку судову практику відомо як Пенсійним фондам, так і Управлінням праці та соцзахисту”. Тому таке масове надходження апеляцій від органів влади у суді розцінюють як свідоме затягування виконання рішень судів першої інстанції. Враховуючи минулорічний залишок нерозглянутих справ, на сьогодні у провадженні ЛААС перебуває близько 30 тис. таких справ, зазначили в прес-службі.

«Суд не має ні фізичної, ні матеріальної можливості прискорити розгляд справ. Півтори тисячі справ на одного суддю за чотири місяці - навантаження, яке нищить усі можливості розгляду справ у розумні строки”, - наголошується в заяві суду.

Крім цього, за словами авторів заяви, через заборгованість перед Укрпоштою заблоковано пересилку кореспонденції. “Розсилаються лише запрошення на судові засідання (які обходяться у 7.40 коп. за один лист при закладених 4.63 в цілому на забезпечення розгляду справи). На відправлення документів сторонам, що не брали участі у судових засіданнях, розсилку рішень по справі тощо – грошей з держбюджету не надходить. Судді змушені власним коштом відсилати кореспонденцію» - йдеться у заяві суду.