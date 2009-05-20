Шляхобудівельники пікетували Чернігівську облраду

У Чернігові працівники ЗАТ "ШБУ-14" – одного з найбільших шляхобудівельних підприємств - пікетували Службу автомобільних доріг в області та обласну раду, протестуючи проти корупції при розподілі державних коштів на ремонт і будівництво доріг в регіоні, а також проти зволікання з проведенням відповідного тендеру.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції протесту біля облради взяли майже сто працівників. За їх словами, у 2008 році місцеві шляховики простоювали, знаходилися у неоплачуваних відпустках через те, що тендер на будівництво і ремонт доріг відбувся на одного виконавця. Виграла цей тендер фірма з Донецької області, яка освоїла 75 млн. грн. – майже половину усі коштів, виділених на ремонт доріг в області. Ситуація цього року є аналогічною, стверджують вони.

"У нас немає роботи. Ми працюємо по три дні у тиждень і, відповідно, маємо мізерні зарплати", - скаржилися учасники пікетування.

До протестувальників вийшла голова облради Наталія РОМАНОВА. Вона пояснила, що до розподілу коштів та оголошення тендера не має жодного відношення. "Тендерні процедури є тендерні процедури, і втручатися я не маю права, інакше це буде корупція", - зауважила голова облради. Водночас Н.РОМАНОВА визнала, що вимоги учасників акції протесту є справедливими, адже вони не мають роботи.

Учасники пікетування передали звернення до обласної ради. Вони вимагають від депутатської комісії з питань будівництва, транспорту і зв`язку розглянути перелік об`єктів поточного ремонту з розподілом по районах. Крім того, заслухати на сесії звіт т.в.о. начальника Служби автомобільних доріг у Чернігівській області Євгена КУЛЬКІНА та розглянути доцільність і його професійну відповідність перебування на посаді.

Служба автомобільних доріг під час проведення пікетування не працювала. Як пояснили журналістам охоронці, в організації оголошено вихідний.

Однак пікетувальники оприлюднили заяву до Є.КУЛЬКІНА, де вони вимагають до 5 червня провести прозору закупівлю робіт з будівництва, капітального і поточного ремонту автодоріг місцевого значення за участю місцевих виконавців. А також вжити рішучих заходів щодо недопущення виникнення незавершеного будівництва, котре здійснюється за державний кошт, як це виникло торік на автодорогах Мохначі – Углова Рудня, Деревини – Кусії, Добрянка - Олешня.

У разі зволікання учасники акції протесту пообіцяли звернутися до правоохоронних та контролюючих органів, а також вдатися до більш рішучих дій.