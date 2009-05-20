Міліціонери піймали злочинну групу, яка продавала молодих жінок

Співробітники міліції спільно з ізраїльськими правоохоронцями ліквідували транснаціональну організовану злочинну групу, яка спеціалізувалась на вербуванні та продажі молодих жінок з Миколаєва ізраїльським сутенерам для залучення до проституції в Ізраїлі, Чехії та на Кіпрі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у результаті проведення масштабної операції затримано та заарештовано дев`ять учасників груп. Крім того, поліцією Ізраїлю на території цієї країни затримано 11 учасників ізраїльської злочинної групи, у тому числі її організатора.

В Україну повернуто 28 жінок, у тому числі двох неповнолітніх.

Водночас, за результатами перевірки по справі встановлено, що канали постачання „живого товару" функціонували не лише в Україні, а й у Російській Федерації, Білорусі, Молдові та Узбекистані, які переправляли жінок до Ізраїлю, Кіпру, Чехії, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Греції.

У ході відпрацювання учасників української організованої злочинної групи, крім торгівлі людьми, задокументовано більше 100 фактів звідництва. Проводиться збір матеріалів з метою притягнення до кримінальної відповідальності близько 40 осіб, які також займалися такою протиправною діяльністю. Крім того, вживаються заходи щодо накладення арешту на майно учасників організованої злочинної групи.

Також відділом боротьби зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, УМВС у Волинській області припинено злочинну діяльність організованої злочинної групи з міжнародними зв`язками. Її учасники з 2007 року по березень 2009 року, втягуючи потерпілих у боргову кабалу та використовуючи таким чином їх уразливий стан, займалися вербуванням та продажем молодих жінок до Польщі.

Зокрема, працівники міліції задокументували протиправну діяльність шести учасників ОЗГ, які забезпечували злочинний ланцюг від вербування дівчат до сексуальної експлуатації у Польщі. Серед них - три жителя Волині, два власники місць розпусти у місті Рженін (Польща) та жительки Миколаївської області.

Встановлено, що зловмисники вивезли за кордон більше 15 молодих жінок, віком 18-30 років для залучення до секс-бізнесу. За кожну потерпілу правопорушники отримали від 300 до 500 євро.

Стосовно учасників транснаціональної злочинної групи порушено кримінальну справу.