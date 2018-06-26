Україна готується видати Білорусі власного громадянина?

Без паспорта не ходи – За паспортом не приходь! Такими словами держава Україна зустріла свого громадянина, який після багатьох років постійного проживання у Білорусі повернувся на батьківщину. Правильніше сказати, не зустріла, а закінчила майже річної тривалості перемовини щодо виготовлення паспорту громадянина України.

У всіх громадян України, які виїздять за кордон на постійне місце проживання у їх паспорті ставиться відмітка про зняття з реєстраційного обліку, сам паспорт вилучається і чомусь знищується (!). Так зазначено в затвердженому Наказом МВС України «Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини».

Так, виїжджаючи у 2002 році на постійне проживання до Білорусі Віктор Кардаш мав необережність чесно заявити перед рідною державою про свої наміри і як законослухняний громадянин здав до Управління у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міста Києва ДДГІРФО МВС України свій внутрішній паспорт. Тому не дивно, що, повернувшись навесні минулого року в Україну і оселившись у друзів в Києві, йому нічого не залишалось, як звернутись до того самого столичного територіального підрозділу ДДГІРФО з проханням про повернення або виготовлення паспорту громадянина України.

Спочатку чиновники начебто не заперечували і, більше того, обіцяли всяке сприяння. Проте на заваді стала відсутність місця для реєстрації, оскільки свого помешкання у Віктора Кардаша немає, а у друзів і знайомих, які дають тимчасовий притулок, завжди є зареєстровані на тій самій площі дружини і тещі. Так тривало впродовж майже року: ходив Віктор по кабінетах, вислуховував безкінечні співчуття і поради щодо "ефективних" шляхів вирішення проблеми через фіктивне одруження і навіть, як йому здалося, в кінці лютого, почав отримувати від рідних бюрократів позитивні сигнали про швидкий кінець своїх поневірянь. І дочекався…

2 квітня жаліслива дама з Київського ВГІРФО в підполковничих погонах привітно запросила його не стовбичити у вічній черзі, а зайти до її кабінету і зачекати. Дещо згодом до цього приміщення завітали кремезні хлопці у шкірянках для співбесіди. Незнайомці виявились співробітниками карного розшуку, які, треба віддати належне, в сердечній і дружній формі взяли у Кардаша зобов’язання добровільно здатись білоруській владі. Якщо ж негайно виготовити паспорт громадянина України йому не вдасться, то можливий варіант його примусової депортації.

І найголовніше: Кардаш в жодному разі не повинен більше звертатись до Київського ВГІРФО за паспортом. Отакої! Без паспорта не ходи – За паспортом не приходь!

16 квітня представник Української Гельсінської спілки з прав людини спілкувалася з Ігорем Моринцем - начальника управління у справах громадянства і міграції, та реєстрації фізичних осіб ГУ МВС України, який пообіцяв, що питання Кардаша буде вирішено протягом 10 днів Проте до сьогодні громадянин України не може отримати паспорт та знаходиться під загрозою екстрадиції.

Під час розмови з представником УГСПЛ Ігор Моринець повідомив, що причиною, чому Віктор Кардаш досі не отримав паспорт, є якась довідка, яку вони чекають с МВС. Проте, яка саме довідка, від кого саме, і що в ній має бути зазначено знаходиться в режимі цілковитої секретності.

В Українській Гельсінській Спілці з прав людини заявляють, що продовжуватимуть стежити за подальшим розвитком подій і застерігають причетних до переслідувань Віктора Кардаша співробітників МВС від будь-яких подальших спроб погроз і залякування. Правозахисники наголошують, що екстрадиція громадян України третім країнам недопустима з будь-яких приводів чи підстав.

Україна вже висилала до небезпечних країн людей, які мали статус біженців. Невже цього разу готується екстрадиція громадянина України до країни, де його переслідують?

Олег Левицький, Марина Говорухіна