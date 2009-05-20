21 травня - 8-30 - Відбудеться акція протесту проти забудови історичної зони столиці - зокрема, проти спорудження хмарочосу на Європейській площі, проти будівництв на території охоронної зони Софії Київської, проти забудови схилів Дніпра та інших випадків порушення будівельних норм. Організатор - громадська ініціатива “Збережи старий Київ”. Акція відбудеться , на перетині вул. Грушевського та Петровської алеї (неподалік від пам`ятника В.Чорноволу). Телефони: 8067-502-57-27, 8067-467-62-53.