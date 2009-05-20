Презентація збірки творів та малюнків дітей, чиї батьки виїхали за кордон на заробітки “Діти емігрантів про себе» в Одесі

21 травня - в Одесі о 14-00 відбудеться презентація збірки творів та малюнків дітей, чиї батьки виїхали за кордон на заробітки “Діти емігрантів про себе». Організатори - Міжнародний інститут освіти культури та зв’язків з діаспорою (МІОК), Фонд Арсенія Яценюка «Open Ukraine» за підтримки Одеської міськради. Учасники: голова Наглядової Ради Міжнародного Фонду «Open Ukraine» Терезія Яценюк, директор МІОК Ірина Ключковська та представники владних структур, студентської молоді, духовенства, ЗМІ, громадських організацій; науковці, соціологи, психологи, демографи, юристи, педагоги. (мала зала Одеської міськради, площа Думська, 1). Реєстрація о 13-30. Потрібна акредитація. Телефон: 235-5298, 8-050-144-0351, aaa@opneukraine.org.