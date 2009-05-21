ВР Криму наказала повісити на школах російські вивіски

Верховна Рада Криму затвердила заходи з підтримки російської мови у сфері освіти автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 82 із 86 присутніх у залі парламентаріїв. Всього в парламенті автономії 100 депутатів.

Парламент доручив Міністерству освіти і науки Криму, зокрема, розглянути можливість збільшення кількості навчальних годин на вивчення російської мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах автономії.

Кримському Міносвіти також доручено разом з органами місцевого самоврядування забезпечити у всіх навчальних закладах автономії розміщення інформації (вивісок, стендів, табличок) російською мовою.

Крім цього, Міносвіти автономії має провести в кримських школах моніторинг з питання вивчення російської літератури і розробити спецкурс з російської літератури. Міністерству також рекомендовано розробити спецкурси з історії й географії Криму.

Парламент Криму рекомендував виділити з бюджету автономії гроші на видання навчально-методичної літератури російською мовою.