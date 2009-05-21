ВР внесла зміни до Кодексу адміністративних правопорушень

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 292 народних депутати з 435 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, державні органи ветеринарної медицини, підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог.

Від імені державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають адміністративні стягнення: Головний державний інспектор ветеринарної медицини України та його заступники, начальник Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України та його заступники - штраф на громадян до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це мають право також робити головні державні інспектори ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті та їхні заступники, державні інспектори ветеринарної медицини Державного комітету ветеринарної медицини України, інспектори Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ, начальники відділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів головних управлінь, управлінь МВС у Криму, областях, містах Києві та Севастополі та їхні заступники - штраф на громадян до дев’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - до дев’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тощо.