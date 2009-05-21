Міносвіти пробує захистити укрмову від свавілля місцевих влад

Міністерство освіти та науки України наголошує, що будь-які ухвали місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо обмеження конституційних прав громадян України на здобуття освіти державною мовою є неправомірними й не підлягають виконанню.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Міносвіти з приводу ухваленого 19 травня міською радою Севастополя звернення до Верховної Ради, уповноваженого ВР з прав людини та Міністерства освіти і науки щодо «соціальної напруги серед батьків» нібито через введення в дію наказу МОН № 461 «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки».

МОН заявляє, що є центральним органом виконавчої влади у галузі освіти, а його рішення обов’язкові для виконання органами управління освітою всіх рівнів на всій території країни.

Міністерство освіти і науки, наголошується у коментарі, діє винятково у рамках Конституції України, законів України, указів Президента та рішень Кабінету міністрів України. Усі нормативно-правові документи МОН, що стосуються прав громадян на освіту, зокрема, наказ № 461, пройшли правову експертизу та погоджені в Міністерстві юстиції.

Програма поліпшення вивчення української мови у школах з навчанням мовами національних меншин передбачає збільшення кількості годин на вивчення української мови у 2-4-х класах на 1 годину в тиждень та запровадження двомовного вивчення деяких дисциплін у різних класах, починаючи з 5-го.

Міносвіти наголошує, що будь-які ухвали місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо обмеження конституційних прав громадян України на здобуття освіти державною мовою є неправомірними і не підлягають виконанню.

Навчально-виховний процес у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах Севастополя і надалі здійснюватиметься відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних планів та програм, йдеться у коментарі.

У Міносвіти додають, що нині в Україні найменша кількість шкіл з українською мовою викладання є в Криму - 7, а у Севастополі - одна.

У сільській місцевості Кримського півострова немає жодної школи з українською мовою навчання. Для порівняння, у Донецькій області 340 шкіл з українською мовою викладання і 188 - з російською.

Громадськість Криму неодноразово зверталася до міністерства щодо збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Севастопольська міська рада доручила Управлінню освіти і науки Севастопольської міськдержадміністрації підготувати зміни до статутів шкіл (за винятком шкіл з українською мовою навчання) і внести на затвердження міськради до 19 серпня 2009 року в частині положень щодо мови навчання в такій редакції: «У школі затверджено російську мову навчання, відповідно до рішення міської ради, з обов`язковим вивченням державної мови».

Депутати також звернулися до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити законність виконання наказу Міністерства освіти і науки від 26 травня 2008 року № 461 «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки» і про надання юридичної оцінки діям керівників Міністерства освіти і науки й особисто міністра Івана ВАКАРЧУКА у зв`язку з впровадженням і вимогою практичного застосування в учбових закладах даного наказу.

Своє рішення депутати пояснили високою соціальною напругою, що виникла серед батьків учнів загальноосвітніх шкіл Севастополя в результаті введення в дію наказу № 461.

Крім того, міськрада звернулася до керівництва держави, зокрема, до Верховної Ради України з клопотанням розглянути питання про ухвалення на законодавчому рівні нормативних документів, що забезпечують безумовне виконання Конституції України, законів України «Про національні меншини в Україні» і «Про мови в Українській РСР».

У зверненні до уряду депутати клопотали про відміну дії наказу Міносвіти «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки».

У документі, який міськрада направила до Міністерства освіти і науки України, запропоновано розглянути можливість проведення зовнішнього незалежного тестування рідною мовою в Севастополі, внесення до переліку предметів зовнішнього незалежного тестування предмету «Російська мова і російська література».