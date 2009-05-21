Євреям заборонили розповідати львівським школярам про Голокост?

Єврейській неурядовій організації "Хесед Ар’є" заборонили розповідати львівським школярам про Голокост. За даними видання Jewish News, проект, у рамках якого старшокласникам показували фільм про геноцид євреїв у роки Другої світової війни, викликав обурення місцевого відділення Всеукраїнського об`єднання Свобода.

Керівник львівського осередку Свободи Іван Гринда надіслав до прокуратури запит, у якому звинуватив організаторів лекцій у антиукраїнській діяльності. У цьому документі, він, зокрема, написав: "У листопаді 2008 року у приміщенні Державної школи № 10 із викладанням польською мовою за адресою м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 1 відбулася ганебна антиукраїнська та антидержавницька провокація, організована жидівською общиною Геседа Ар’є".

Обурення Гринди, зокрема, викликали кадри хроніки, на яких одягнені в українське національне вбрання жінки вітають гітлерівські війська, які увійшли до Львова.

Jewish News пише, що прокуратура протягом місяця розслідувала дану справу, але зробила висновок, що складу злочину в уроках про Голокост немає. Проте, на директорів шкіл, які проводили ці заняття, було вчинено тиск з боку місцевої влади. Так, директора згаданої польської школи звинувачували у тому, що вона "впустила євреїв у свій заклад без узгодження з управлінням освіти". Врятувати її від звільнення змогло лише втручання польських дипломатів.

Однак на цьому історія не закінчилася: у львівській міськраді з ініціативи Свободи було створено ще одну комісію, яка відіслала фільм про злочини нацистів, який демонстрували школярам, на експертизу.

Після цього в Гесед Ар’є надійшов лист, у якому було сказано, що фонду заборонили проводити будь-які заходи у львівських школах. У поясненнях йшлося, що у фільмі про Голокост є сцени жорстокості, тому його не можна показувати дітям.

Заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Василь Косів прокоментував ситуацію так: "Справа у тому, що претензії стосувалося не оповідань, не уроків, які вони проводили, а фільму. Фільм був визнаний фахівцями як такий, що не відповідає віковій категорії дітей, програмі, і не сприяє толерантності та взаєморозумінню".

Кореспондент