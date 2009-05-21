Сьогодні - Всесвітній день культурного розмаїття

Сьогодні, у Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку, в Україні стартує соціальна кампанія з підвищення обізнаності українського суспільства щодо культурного діалогу в Україні та створення позитивного іміджу мультикультурної громади.

Як повідомили УНІАН у Представництві Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, метою проведення такої кампанії є формування позитивного погляду українців до представників різних народів та суспільств, привернення уваги до позитивного внеску людей різних національностей в повсякденне життя.

Соціальна кампанія також має на меті позбавити українських громадян негативних стереотипів щодо культурного розмаїття, існуючого в них остраху, зневаги та нерозуміння, а навпаки, - допомогти побачити, перш за все, позитивний бік явища.

«Розвиток культурного розмаїття лише покращує якість нашого повсякдення, робить його цікавішим, змістовнішим та забарвленим у кольори. Недарма наша кампанія стартує під лозунгом «Колір шкіри не має значення!», - заявила координатор проекту Луа ПОТТІЄР.

Соціальна кампанія стартує в рамках проекту Представництва МОМ в Україні «Ініціатива Розмаїття» та є компонентом проекту Канадського Агентства Міжнародного Розвитку під назвою «Розвиток культурного діалогу у Львівській та Закарпатській областях». Зокрема, одним із аспектів кампанії має стати підвищення громадської обізнаності на Львівщині та Закарпатті, протидія расизму та ксенофобії та пропаганда позитивних аспектів культурного розмаїття та життя в мультикультурному суспільстві.

Організатори кампанії планують донести основну ідею до місцевих громад України через проведення дебатів, відкриття тематичних веб-сторінок, публікацію різноманітних оголошень, щомісячний випуск електронних бюлетенів тощо. Основною цільовою аудиторією стануть учні вищих шкіл та університетів України. В рамках кампанії українській громадськості будуть також представлені спеціальні відео- та радіоролики, а також фотоматеріали, які можна буде завантажити на офіційному веб-сайті Представництва МОМ в Україні за лінком: http://iom.org.ua/index.php?page=video. Трансляцію відеороликів, присвячених культурному розмаїттю, 21 травня розпочне телеканал «МТV – Україна».

«День 21 травня – це не тільки день нашого внутрішнього відчуття та потреби в культурному розмаїтті, але також день, коли свято культурного діалогу відзначається на вищому політичному та дипломатичному рівні. Недарма в листопаді 2001 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Універсальну декларацію з культурного розмаїття. ЮНЕСКО на знак підтримки Декларації та визначенню основних напрямків дій щодо її впровадження, проголосила 21 травня Всесвітнім днем культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку (Резолюція 57249)», - нагадує Л.ПОТТІЄР.

За її словами, на підтримку такого політичного рішення ЮНЕСКО Міжнародна організація з міграції разом з Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців, Міжнародною Амністією в Україні в квітні 2007 року започаткували «Ініціативу Розмаїття». Ініціатива бореться за захист людської гідності та добробут мігрантів, біженців та національних меншин України.

Довідка УНІАН. Сьогодні «Ініціатива Розмаїття» нараховує понад 50 міжнародних, неурядових, державних та комерційних організацій, а також представників дипломатичних місій. Основними сферами діяльності Ініціативи є: співробітництво з урядом, спрямоване на підтримку дій держави, що сприяють міжкультурному діалогу; аналіз існуючого законодавства з питань дискримінації та упередження вмотивованих злочинів.

Міжнародна організація з міграції спрямовує свої зусилля на впровадження заходів, заснованих на принципах гуманності та поваги до прав мігрантів, у сприянні та регулюванні міграційними процесами, а також у протидії торгівлі людьми. МОМ була заснована в 1951 році. Сьогодні до її складу входить 122 країни-члена та 18 країн із статусом спостерігачів. МОМ має більш ніж 280 представництв у світі. Представництво МОМ в Україні розпочало свою діяльність у 1996 році. В 2002 році Парламент України ратифікував угоду про членство України в Міжнародній організації з міграції.