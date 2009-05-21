ВР закріпила права дітей, над якими встановлено опіку

Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав дитини, над якою встановлено опіку чи піклування.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосували 337 народних депутатів із 430, зареєстрованих в сесійній залі.

Згідно з законом, встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на отримання пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, призначених дитині відповідно до законів України, а також права власності дитини на ці виплати.

Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину відповідно до законів України, доходів від майна підопічного тощо.

Одноразова допомога, призначена опікуну, вважається власністю дитини. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним у встановленому законом порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського піклування. Така допомога вважається власністю дитини.