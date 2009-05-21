Біля Українського дому заблокували виїзд урядових автомобілів

Учасники акції протесту біля Українського дому в Києві заблокували виїзд урядових машин, вимагаючи, щоб прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустрілася з ними.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вишикувалися в ланцюг, заблокувавши службовий виїзд машин.

Серед машин, які не змогли виїхати, автомобіля глави уряду не було. Під вигуки «Ганьба» два автомобілі об`їхали Український дім і виїхали з протилежного боку.

Розширене засідання уряду завершилося і Ю.ТИМОШЕНКО попрямувала до аеропорту «Бориспіль». Сьогодні глава уряду вилітає до Астани (Казахстан) для участі в засіданні Ради глав урядів СНД.

До учасників акції вийшла Голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України вийшла Оксана ПРОДАН.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше на засіданні Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що сама вийде і поспілкується з мітингувальниками, і додала, що до учасників акції вже виходила голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ.

В акції біля "Українського дому" брали участь близько 400 чоловік.