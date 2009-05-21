Україну закликають ратифікувати Конвенцію щодо протидії торгівлі людьми

Європейські експерти наголошують на необхідності ратифікації Україною Конвенції Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми, яка передбачає впровадження незалежного механізму запобігання цьому ганебному явищу.

Про це вони сказали сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Якщо всі країни Ради Європи ратифікують цю конвенцію, то її положення відразу стануть законодавством у сфері протидії торгівлею людьми у кожній країні, тобто це буде узгоджене законодавство, що дає можливість переслідувати трафікерів згідно з єдиними правилами. Це дуже важливо, оскільки на сьогодні законодавство у цій сфері відрізняється”, - сказав представник Європейської Конференції Комісії “Справедливість і мир” при Раді Європи Генрік АЛЬБЕРІУС (Франція).

Комісія “Справедливість і мир” Української греко-католицької церкви у партнерстві з Європейською конференцією комісій “Справедливість і мир” з 12 по 21 травня організували програму-діалог на тему ”Протидія торгівлі людьми - вивчити причини та наслідки трудової міграції з України”.

У ній взяли участь депутати і штатні співробітники Європарламенту, представники Єврокомісії у справах працевлаштування, соціальної допомоги та рівних можливостей, профільних європейських недержавних організацій, а також члени Папської ради “Справедливість і мир”, нідерландського фонду Communicantes, Комісії єпископських конференцій ЄС.

Програма-діалог передбачає, що її учасники протягом тижня перебувають у країні, вивчають і намагаються зрозуміти ситуацію, безпосередньо спілкуючись з людьми, які були жертвами торгівлі людьми.

Для цього учасники програми із Франції, Німеччини, Литви, Албанії, Нідерландів, Боснії і Герцеговини, Португалії, Швейцарії та інших країн Європи три дні жили у родинах мігрантів-заробітчан і постраждалих від торгівлі людьми. Вони також знайомилися з роботою організацій, що протидіють торгівлі людьми.

“Ми приїхали, щоб побачити обличчя цього зла, оскільки жодна декларація і статистика не зможуть замінити процес спілкування з потерпілими”, - сказав Г.АЛЬБЕРІУС.

Перед учасниками програми ставились завдання довідатися про мотивацію українців їхати працювати за кордон і розкрити основні соціально-економічні, культурні і політичні обставини, які перешкоджають українцям реалізувати свої прагнення на Батьківщині; ознайомитися із заходами церковних інституцій, держави і громадських організацій, які здійснюються щодо підтримки трудових мігрантів та постраждалих від торгівлі людьми.

Як зазначила координатор проектів комісії ”Справедливість і мир” УГКЦ Мирослава РАП, учасники дійшли висновку, що не завжди скрутне матеріальне становище є основним чинником виїзду українців за кордон. “Існує ряд інших проблем, які це провокують, наприклад, неможливість реалізувати себе в Україні, різного роду сімейні проблеми”, - сказала вона.

За словами М.РАП, учасники програми також побачили відсутність правових норм, за якими громадяни України могли б влаштуватися на легальну роботу за кордоном, або ці норми настільки ускладнені, що простіше їхати туди нелегальним шляхом.

“Також ми переконалися у потребі в реінтеграційних програмах для тих, хто повернувся в Україну, як для постраждалих від торгівлі людьми, так і для трудових мігрантів”, - сказала вона.

Учасники програми повідомили, що Конференція Комісій “Справедливість і мир” має намір представити результати цієї програми у Раді Європи і Європейському Союзі.