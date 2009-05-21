Георгію Ґонґадзе 40 років

21 травня журналістові Георгію Ґонґадзе виповнилося б 40 років.

Георгій народився у Тбілісі 21 травня 1969 року. Син грузина Руслана Ґонґадзе й українки Лесі Ґонґадзе (Корчак). Жив у Грузії, у 1987 - 1989 роках проходив військову службу в Афганістані. З 1989 року мешкав в Україні, навчаючись у Львівському національному університеті. У 1991 році повернувся до Грузії, щоб приєднатись до повстання проти режиму Звіада Гамсахурдіа. Після перемоги повстання повернувся до Львова. У 1993 році брав участь в грузинсько-абхазькому збройному конфлікті. В 1993 - 1994 роках - ведучий львівського телебачення, публіцист. У 1995 році з дружиною Мирославою переїхав до Києва, працював у Міжнародному медіацентрі (програма «Параграф»). У 1996-97 роках - ведучий програми «Вікна-Плюс» на каналі СТБ. У 1998 році - ведучий програми «Моє» на каналі «Гравіс». У 1999 році - ведучий авторської програми на радіо «Континент».

У квітні 2000 року заснував інтернет-видання «Українська правда». Після публікації на сайті низки незручних для влади матеріалів улітку 2000-го за Георгієм було встановлене стеження. Журналіст звернувся до Генерального прокурора із заявою про стеження, проте правоохоронці поставились до цієї інформації формально.

16 вересня о 22.30 Георгій пішов з роботи, але не прийшов додому. 2 листопада у лісі біля Таращі Київської області було знайдено обезголовлене тіло, яке, як засвідчили подальші експертизи, належало Георгію Ґонґадзе. На так званих «плівках Мельниченка» було знайдено висловлювання тогочасного президента Кучми, які можна кваліфікувати як розпорядження щодо фізичної розправи з опозиційним журналістом.

Справа Ґонґадзе триває дотепер. 15 березня 2008 Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України у скоєнні вбивства Георгія і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Обвинуваченим офіцерам міліції Миколі Протасову суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, Олександру Поповичу і Валерію Костенку - по 12 років позбавлення волі, а також позбавив їх офіцерських звань.

Замовники вбивства Георгія Ґонґадзе дотепер не встановлені й не покарані. Зникнення і вбивство журналіста неодноразово використовувалось політиками для спекуляцій у передвиборних кампаніях. Його тіло не поховане, остаточної експертизи, яка б на 100% підтвердила, що «таращанське тіло» належить Георгієві, не проводилось. У квітні 2009 року Кабінет Міністрів виділив Генеральній прокуратурі України 134,4 тис. грн для проведення незалежних експертиз та необхідних слідчих дій у кримінальній справі стосовно вбивства журналіста Георгія Ґонґадзе. Відповідна постанова за підписом Юлії Тимошенко, датована 8 квітня, розміщена на сайті уряду.

«Телекритика»