Чи захищатиме Ющенко “колядників-зваричів”?

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не буде ветувати ухвалений Верховною Радою закон щодо посилення протидії хабарництву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата.

“Думаю, що Президент не буде ветувати цей закон, бо якщо він це зробить, то одразу буде звинувачений у намаганні захистити “колядників-зваричів”, які накрали мільйони і потім хочуть втекти від відповідальності”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він назвав це рішення Верховної Ради “сильним сигналом для тих, хто думав, що з державою та законами можна гратися”.

Як голова Всеукраїнської громадської організації “Громадянська позиція” А.ГРИЦЕНКО також пообіцяв: “Наші активісти по всіх регіонах України візьмуть під контроль кожен зафіксований від сьогоднішнього дня випадок хабара від 10 тис. доларів і вище та доведуть його до суду, щоб знали, що у цій країні є закон і порядок”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня, Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України (щодо протидії хабарництву). Цю законодавчу ініціативу підтримали 364 народних депутатів із 431 зареєстрованого у сесійній залі.

Закон передбачає довічне ув’язнення за отримання хабара у великому розмірі для суддів, слідчих та прокурорів і 15 років ув’язнення для чиновників.