22 травня - 12-00 - Круглий стіл на тему «Висвітлення в ЗМІ виборчих кампаній: європейські стандарти». Учасники: депутати Верховної Ради України - Ганна Герман, Юрій Ключковський; заст..голови ЦВК Андрій Магера; перший заст.голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Андрій Мірошніченко, голова КВУ Олександр Черненко; президент Центру суспільних медіа Андрій Шевченко; директор Інституту медіа права Тарас Шевченко; представник Генерального Секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Аке Петерсен; менеджер проектів, координатор проектів ОБСЄ в Україні Тігран Карапетян. (вул. Б.Хмельницького, 53, готель «Опера».) Телефон: 8 067 464-04-14.