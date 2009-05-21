Презентація аналітичного звіту “Механізми моніторингу та протидії гендерному насильству і дискримінації”

22 травня - 14-00 - Відбудеться презентація аналітичного звіту “Механізми моніторингу та протидії гендерному насильству і дискримінації”, організована Представництвом Фонду Народонаселення ООН (ФН ООН) в Україні. Звіт презентує керівник авторського колективу, голова неурядової організації “Інформаційно-консультативний жіночий центр” Олена Суслова (вул.Інститутська, 7). Телефон: 8-050-424-37-71.

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