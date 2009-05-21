22 травня - 14-00 - Прес-конференція жіночого руху FEMEN на тему: "Як викорінити сексуальний туризм з України. Чи стане Україна секс-резервацією для європейців?" . Учасники: Ганна Гуцол, лідер жіночого руху FEMEN; Хельмут Гайер (DJ HELL), продюсер і музикант з Німеччини; Олександра Шевченка, куратор національної програми по боротьбі з секс-туризмом "Україна не бордель"; Максим Пасюк, хореограф-постановник, балет "Коханці" (“Українські новини”, вул. .Еспланадна ,20). Потрібна акредитація. Телефон: +38(097)967 17 53, anna.hutsol@mail.ru.

18-00 - на Майдані Незалежності відбудеться акція жіночого руху «FEMEN» - «Україна НЕ БОРДЕЛЬ».