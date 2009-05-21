Презентація книжок Адама Міхніка „У пошуках свободи. Есеї про історію та політику” та Казімєжа Мочарського „Бесіди з катом”

22 травня - 17-30 - Відбудеться презентація книжок Адама Міхніка „У пошуках свободи. Есеї про історію та політику” та Казімєжа Мочарського „Бесіди з катом”. Учасники: Адам Міхнік, Олександр Бойченко, Олесь Герасим, Андрій Павлишин та Леонід Фінберг. Зустріч вестиме Оля Гнатюк (книгарня “Є”, вул. Лисенка, 3). Потрібна акредитація. Телефон: 8 066 174 11 95, oksana.schur@gmail.com.

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