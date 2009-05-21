Герасим’юк вважає, що ПАРЄ не покарає Україну

Народний депутат України, заступник голови Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що ПАРЄ не позбавить українську делегацію права голосу на сесії у червні.

Таку думку вона висловила сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН, коментуючи реєстрацію в Секретаріаті ПАРЄ проекту резолюції 20 депутатів-членів Парламентської Асамблеї про позбавлення української делегації повноважень.

“Такий захід як позбавлення української чи будь-якої делегації голосу є непопулярним в ПАРЄ", - сказала депутат.

О.ГЕРАСИМ’ЮК зазначила, що навіть після нещодавнього конфлікту Росії з Грузією питання про можливість позбавлення права голосу російської делегації розглядалося на сесії ПАРЄ, але депутати не підтримали таку пропозицію.

За її словами, тоді зупинилися на тому, що «треба залишати співбесідника за столом переговорів, а не вилучати його з Ради Європи, тобто необхідно проводити далі з ним діалог».

О.ГЕРАСИМ’ЮК також нагадала ситуацію з виборами у Вірменії, де були людські жертви. За її словами, і тоді не було прийняте рішення щодо позбавлення голосу вірменської делегації.

Вона додала, що ситуація щодо юридичних позицій України та ПАРЄ, які не співпадають в питаннях подання списку суддів до Європейського суду з прав людини не може призвести до такого крайнього заходу.

О.ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що якщо вже говорити «про блокування роботи Європейського суду, то найбільшою проблемою є нератифікація Росією 14-го протоколу (документу, що має прискорити роботу суду, ратифікованого 46-ма з 47-ми країнами-членами Ради Європи – УНІАН), а не «українське питання».

Депутат вважає, що розповсюдження інформації з приводу того, що українську делегацію можуть позбавити права голосу вже на літній сесії ПАРЄ «це є спроба тиску навіть не збоку ПАРЄ, а з боку зацікавлених осіб в Україні».

Вона визнала, що на сьогодні існують протиріччя між двома процедурами, тобто між процедурою, яка передбачена українським законодавством щодо представлення суддів, та між Регламентом ПАРЄ.

За її словами, «така ситуація не є чимось особливим, оскільки схожа проблема, але з іншими нюансами, є у ПАРЄ з Мальтою».

О.ГЕРАСИМ’ЮК підтвердила, що на сьогодні в ПАРЄ існує пропозиція щодо позбавлення української делегації права голосу, але це тільки пропозиція, яка ще навіть не обговорювалась на комітетах та політичних групах. За її словами, саме вони визначають, чи певне питання «береться до розгляду».

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Секретаріаті ПАРЄ було зареєстровано проект резолюції про позбавлення української делегації права голосу за проблеми з висуненням кандидатів на посаду судді в Європейському суді з прав людини, що тривають з вересня 2007 року. Проект резолюції був підготовлений депутатом зі Швейцарії Діком МАРТІ та підписаний 20-ма депутатами зі складу ПАРЄ.

Україна у вересні 2007 року подала список з трьох кандидатів: Сергія ГОЛОВАТОГО, Анни ЮТКОВСЬКОЇ та Василя МАРМАЗОВА. Останній взяв самовідвід, після чого Україна подала у листопаді 2007 року не нову кандидатуру до існуючого списку, а новий список, до складу якого вже не входив С.ГОЛОВАТИЙ, але залишилися В.МАРМАЗОВ, А.ЮТКІВСЬКА та був доданий Станіслав ШЕВЧУК, якій нині працює тимчасово суддею ad hoc в Європейському суді з прав людини. ПАРЄ не визнає цього другого списку, враховуючи той факт, що С.ГОЛОВАТИЙ та А.ЮТКІВСЬКА вже пройшли співбесіду.