Міліції радять посилити контроль за нелегалами в Криму

Прокуратура Криму вимагає від міліції посилити контроль за міграційними процесами в автономії.

Як повідомили у прес-службі, за наслідками прокурорської перевірки в кримську міліцію внесено подання про усунення «суттєвих недопрацювань» у діяльності з контролю за правилами перебування іноземців в Україні.

«У документі наведено численні факти незаконного перебування мігрантів на півострові: наприклад, ухвалено рішення про видворення іноземця з країни, але воно не виконується, або мігрант, що не має документів на право проживання в Україні, оселяється в Криму, а міліції про це нічого не відомо», - сказано в повідомленні.

Прокуратура також звернула увагу органів внутрішніх справ на необхідність застосування адміністративних заходів до тих, хто запрошує, дає роботу та житло незаконним мігрантам, і відшкодування коштів бюджету, витрачених на видворення нелегалів.