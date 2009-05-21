Кабмін ввів мораторій на перевірки бізнесу до кінця року

Кабінет Міністрів України ввів мораторій на планові і позапланові перевірки підприємців усіма органами державного контролю, включаючи податківців і митників, до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на розширеному засіданні уряду.

Планується, що буде збережено лише дві перевірки. Перша – згідно зі скаргою, друга – в разі звернення самого суб`єкта підприємницької діяльності.

За словами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, підприємці все ж звертатимуться з проханням про проведення перевірок для відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Також на засіданні було прийнято 27 постанов щодо підприємницької діяльності в Україні. Зокрема, органам контролю забороняється за результатами перевірок застосовувати штрафні санкції. Вони повинні виставляти вимоги з усунення порушень згідно з визначеними законодавством термінами.