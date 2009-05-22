У севастопольських школах заборонили українську мову?

Севастопольська міська рада доручила управлінню освіти і науки міськадміністрації підготувати зміни до статутів шкіл про викладання російською мовою, за винятком шкіл з українською мовою навчання.

Зміни щодо мови навчання (в такій редакції: «у школі затверджено російську мову навчання, відповідно до рішення міської ради, з обов`язковим вивченням державної мови») пропонується внести на затвердження міськради до 19 серпня.

За інформацією прес-служби міськради, депутати також звернулися до Генеральної прокуратури з проханням перевірити законність виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 461 «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки» і про надання юридичної оцінки діям міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА у зв`язку з вимогою практичного застосування наказу в учбових закладах.

Як повідомляє прес-служба, своє рішення депутати пояснили високою соціальною напругою, що виникла серед батьків учнів шкіл Севастополя в результаті введення в дію наказу № 461.

Крім того, міськрада звернулася до Верховної Ради із клопотанням розглянути питання про ухвалення на законодавчому рівні нормативних документів, що забезпечують безумовне виконання Конституції та законів України «Про національні меншини в Україні» і «Про мови в Українській РСР».

У зверненні до уряду депутати просять відмінити дії наказу Міносвіти.

У документі, який міськрада направила до Міносвіти і науки України, запропоновано розглянути можливість проведення зовнішнього незалежного тестування рідною мовою в місті Севастополі, внесення до переліку предметів зовнішнього незалежного тестування предмету «Російська мова і російська література».