Обама розповів, що робитимуть з в`язнями Гуантанамо

21 травня Президент США Барак ОБАМА пояснив свої рішення заборонити тортури ув’язнених і закрити в’язницю Гуантанамо.

Як повідомляє кореспондент УНІАН у США, про це йшлося у промові американського Президента на тему національної безпеки, яка відбулась у бібліотеці Національного архіву у Вашингтоні,

Б.ОБАМА наголосив, що рішення попередньої адміністрації запровадити тортури при допитах ув’язнених за підозрою у тероризмі та відкрити в’язницю в Гуантанамо на Кубі замість посилити національну безпеку США, підірвали її. В’язниця Гуантанамо, вважає Президент США, самим своїм існуванням створила ще більше терористів, і відхилила США від курсу сповідування традиційних для країни цінностей демократії і прав людини.

На його переконання, закриття в’язниці – це крок до поліпшення національної безпеки, адже це поверне США до ідеології основних демократичних цінностей, закладених у Конституції, і спонукатиме інші країни бути союзниками США. «Наші цінності забезпечують нашу безпеку», – заявив американський Президент.

Основну частину промови Б.ОБАМА присвятив головному питанню, яке турбує американське суспільство, – що робити із 240 ув’язненими у Гуантанамо після її закриття у 2010 році. Президент запевнив американців, що жодна людина, яка становить загрозу для США, не вийде на волю.

Він зазначив, що, залежно від тяжкості злочину, у скоєнні якого підозрюються ув’язнені, їх поділено на 5 категорій. Перша – це ті, хто порушив американське кримінальне право, їхні справи будуть розглядатися федеральними судами.

Друга категорія – це ув’язнені, які порушили закони війни, їх судитимуть військові комісії.

Третю категорію становитимуть ті, кого у судовому порядку виправдано, їх випустять на свободу.

Четверта група – це 50 ув’язнених, яких буде переведено у інші країни, для відбуття покарання або для реабілітації.

Найскладніше ж питання – це п’ята категорія, до якої належать ті, кого не можна судити через відсутність доказів злочину, але які є небезпечними для американського суспільства. «Це найважче завдання, яке стоїть перед нами. Ми використаємо усі можливі шляхи, щоб засудити цих людей», – запевнив Б.ОБАМА.

Президент також заявив, що по відношенню до підозрюваних у терористичній діяльності США більше ніколи не буде використовувати тортури. «Відтепер це заборонено», – наголосив він.

Президент також висловив упевненість, що Міністерство юстиції США і суди справляться із проведенням розслідувань і покаранням винних.

У промові він також пояснив, чому він ухвалив два рішення, які, на думку багатьох представників громадськості, суперечать одне одному: оприлюднити документи, що вказували на зловживання у в’язницях, однак відмовитися публікувати фотографії, що свідчать про знущання над ув’язненими.

Фотографії, за словами Б.ОБАМИ, могли б здійняти хвилю антиамериканізму у світі та піддати небезпеці американських військовослужбовців за кордоном.

Чинний Президент США також відмовився створити спеціальну комісію для розслідування тортур у період президентства його попередника Джорджа БУША.

Повідомлення про те, що зловживання і тортури затриманих за звинуваченням у тероризмі були затверджені ЦРУ після погодження з найвищими урядовцями, а не були ініційовані безпосередньо виконавцями, як про це заявляла адміністрація Дж.БУША, викликало хвилю невдоволення у суспільстві й вимоги притягнути до відповідальності колишніх найвищих керівників країни.