У Запорізькій області прокуратура виявила порушення прав студентів

У Запорізькій області прокуратура виявила факти порушень прав студентів.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Запорізької області, такі факти виявлені органами прокуратури в ході перевірки дотримання посадовцями учбових закладів вимог законодавства у сфері захисту прав студентів на стипендіальне забезпечення.

Зокрема, за даними прес-служби, в Запорізькому національному університеті і Запорізькому машинобудівному університеті виявлена заборгованість з виплати стипендій на загальну суму 12 тис. 771 грн., в Ногайському коледжі Таврійського державного агротехнічного університету виявлене заниження розміру стипендій для студентів-сиріт, яким виплачувалося під час навчання 1060 грн., замість передбачених для студентів даної категорії 1160 грн.

"У Василівському профліцеї учням-сиротам не виплачувалася щорічна грошова допомога на придбання підручників у розмірі трьох стипендій, у зв`язку з чим були обмежені їхні можливості у підготовці до занять", - повідомили у прес-службі, зазначивши, що в цілому в результаті перевірок і реагування органів прокуратури на виявлені в ході перевірки порушення студентам відшкодовано 998 тис. грн.