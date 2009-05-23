Суд примусив ”Більд” спростувати інформацію про сина Луценка

Судова палата у справах преси Земельного суду Берліну вирішила зобов’язати Інтернет-видання газети “Більд” оприлюднити спростування, складене сином міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Олександром.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив адвокат О.ЛУЦЕНКА Геннадій ЛЕВИНСЬКИЙ.

“Судом винесено рішення проти Інтернет-видання “Більд”, в я кому його зобов’язують оприлюднити спростування”, - сказав адвокат.

“Те спростування, яке було написано Олександром”, - додав він.

Адвокат не надав інших деталей, зазначивши, що поки не має письмового рішення суду, і повинен отримати його в понеділок.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в німецькому аеропорту Франкфурта-на-Майні німецькою поліцією було затримано міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Про інцидент за участю українського міністра та його сина написала німецька газета “Більд”, яка, в тому числі зазначила, що українського міністра та його сина не було допущено на літак через алкогольне сп’яніння, при цьому повідомила рівень вмісту алкоголю у крові О.ЛУЦЕНКА, інформація про що потім була спростована німецькою поліцією.