Опозиція Монголії оголосила про свою перемогу на президентських виборах

11:02, 25 травня 2009
Права людини
0 0

Офіційні результати будуть пізніше

У Монголії завершилося голосування на виборах Президента країни.

Як передає радіо «Свобода», опозиційна демократична партія оголосила про перемогу свого кандидата Цахиагійна ЕЛБЕГДОРЖА. Офіційні результати виборів будуть відомі сьогодні в другій половині дня.

Суперником Ц.ЕЛБЕГДОРЖА у президентській гонці був чинний Президент Монголії, представник Революційної народної партії Намбарин ЕНКХБАЯР.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter