Опозиція Монголії оголосила про свою перемогу на президентських виборах
11:02, 25 травня 2009Права людини
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Офіційні результати будуть пізніше
У Монголії завершилося голосування на виборах Президента країни.
Як передає радіо «Свобода», опозиційна демократична партія оголосила про перемогу свого кандидата Цахиагійна ЕЛБЕГДОРЖА. Офіційні результати виборів будуть відомі сьогодні в другій половині дня.
Суперником Ц.ЕЛБЕГДОРЖА у президентській гонці був чинний Президент Монголії, представник Революційної народної партії Намбарин ЕНКХБАЯР.
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