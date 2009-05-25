Для севастопольських школярів українська мова давно не проблема

Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації не вважає за необхідне готувати і вносити зміни до статутів шкіл міста в частині положень про мову навчання, оскільки ці положення вже декілька років міститься в документах.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник начальника Управління освіти і науки Севастопольської міськдержадміністрації Жанна СЛЮСАР, немає необхідності формулювати дані положення в наступній редакції: «У школі затверджена російська мова навчання, відповідно до рішення міської ради, з обов`язковим вивченням державної мови», оскільки в статутах шкіл з 2007 року міститься пункт 1.11, «який говорить про те, що навчання здійснюється російською мовою, з обов`язковим вивченням державної».

Тому вносити якісь додаткові зміни до статутів шкіл немає сенсу, зазначила Ж.СЛЮСАР.

«Рішення сесії в даному випадку грунтуються на неправдивій інформації. Я це відповідально заявляю, - сказала заступник начальника управління освіти і науки Севастопольської міськдержадміністрації. - Складається враження, що депутати самі не знають, що і коли вони приймали».

Ж.СЛЮСАР також висловила здивування і жаль у зв`язку з клопотанням міськради перед Міністерством освіти і науки «розглянути можливість проведення зовнішнього незалежного тестування рідною мовою в місті Севастополі».

На її думку, «для севастопольських учнів українська мова давно вже не проблема, що переконливо показали їх відмінні результати під час зовнішнього незалежного тестування у минулому і, особливо, позаминулому роках».

«Ми, дорослі, не маємо права обділяти їх, позбавляти перспективи, конкурентоспроможності, а саме це відбувається, коли діти не вивчають державну мову», - сказала Ж.СЛЮСАР.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Севастопольська міська рада доручила Управлінню освіти і науки Севастопольської міськдержадміністрації підготувати зміни до статутів шкіл (за винятком шкіл з українською мовою навчання) і внести на затвердження міськради до 19 серпня 2009 року в частині положень щодо мови навчання в такій редакції: «У школі затверджено російську мову навчання, відповідно до рішення міської ради, з обов`язковим вивченням державної мови».

Депутати також звернулися до Генеральної прокуратури України з проханням «перевірити законність виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.05.2008 р. № 461 «Про затвердження галузевої Програми поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки».

У документі, який міськрада подала до Міністерства освіти і науки України, запропоновано розглянути можливість проведення зовнішнього незалежного тестування рідною мовою в місті Севастополі, внесення до переліку предметів зовнішнього незалежного тестування предмету «Російська мова і російська література».