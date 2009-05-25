Меджліс просить Ющенка та Тимошенко виконати обіцянки

Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ і його перший заступник Рефат ЧУБАРОВ закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО виконати обіцянки про виділення землі кримським татарам.

Про це сказано в телеграмі на адресу глави держави та керівника уряду, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

М.ДЖЕМІЛЄВ і Р.ЧУБАРОВ висловлюють стурбованість станом здоров`я кримських татар, які беруть участь у пікетуванні будівлі Кабінету Міністрів і оголосили голодування з вимогою виділити землю в Криму для потреб репатріантів. Керівники Меджлісу додали, що ситуацією стурбовані також делегати та гості Всесвітнього конгресу кримських татар, який 19-22 травня відбувався на півострові.

«Просимо вас, шановний пане Президенте та шановна пані прем`єр-міністр, вжити термінових заходів для виконання всіх попередніх домовленостей і ваших доручень та обіцянок щодо справедливого вирішення земельних проблем у Криму щодо наділення кримських татар землею», - сказано в телеграмі М.ДЖЕМІЛЄВА та Р.ЧУБАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, громадська організація «Авдет» вимагає передати кримським татарам 845 га, які перебувають у сфері управління центральних органів влади. Акцію протесту перед будівлею уряду кримські татари почали в середині квітня.

15 квітня Ю.ТИМОШЕНКО доручила міністру навколишнього середовища Георгієві ФІЛІПЧУКУ врегулювати проблеми пікетників - кримських татар. Прем`єр запропонувала міністрові вислухати їхні вимоги.

15 травня низка учасників акції протесту оголосила голодування. Г.ФІЛІПЧУК повідомив, що Міністерство охорони навколишнього природного середовища пропонує Кабміну виділити 27 гектарів землі в Криму для потреб татар.

22 травня координатори акції протесту закликали правозахисників втрутитися в ситуацію для врегулювання Кабміном земельного питання.