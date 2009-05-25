Уряд визначив, відколи повинні маркуватися ГМО-продукти

Продукти, що містять ГМО (генетично модифіковані організми), повинні маркіруватися з 1 липня.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 13 травня 2009 р. № 468, опублікованому на сайті уряду.

Кабмін своєю постановою затвердив Порядок етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням, і вводяться в оборот.

Згідно з постановою, харчовий продукт, який містить ГМО, - це такий харчовий продукт, котрий повністю або окремі його складові містять генетично модифіковані організми, вміст яких становить понад 0,1%.

Етикетування харчових продуктів, що містять ГМО, здійснюється виробником (постачальником) шляхом проставляння відповідної позначки.

У переліку складових харчового продукту після кожної складової, що містить генетично модифіковані організми або вироблена з їх використанням, у дужках проставляється позначка “генетично модифікований” або такий, що “містить генетично модифікований організм чи виготовлений з його використанням” з вказівкою найменування організму, або до кожної такої складової робиться відповідна виноска. Позначка друкується таким же шрифтом, що й перелік складових.

Для харчових продуктів, які містять одну складову, позначка “генетично модифікований” або такий, що “містить генетично модифікований організм чи вироблений з його використанням” з вказуванням найменування організму проставляється після загальної назви харчового продукту і друкується таким же шрифтом, що і назва.

Етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і реалізуються без упаковки або з упаковкою, найбільша площа поверхні якої становить менше 10 кв. см, здійснюється продавцем шляхом проставляння відповідної позначки на ярликах поряд з назвою харчового продукту або на пакувальному матеріалі таким же шрифтом, що й назва харчового продукту.

Етикетування харчових продуктів, які не містять ГМО або вміст яких становить менше 0,1%, може бути здійснене шляхом проставляння позначки “Без генетично модифікованих організмів”. Ця інформація підлягає перевірці в установленому Держспоживстандартом порядку.

Харчові продукти, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і введені в оборот в Україні, на яких не проставлені позначки, підлягають виключенню з обороту.

Ця постанова набуває чинності з 1 липня 2009 року.

Нагадаємо, запровадження маркірування продукції, що виробляється з використанням генетично модифікованої сировини, відкладається з кінця 2007 року.

У листопаді 2008 року в Україні набув чинності державний стандарт маркірування харчових продуктів, згідно з яким усі продукти харчування, що містять ГМО, повинні маркіруватися.