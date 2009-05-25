Центр європейської інформації на базі Кримської республіканської установи „Універсальна Наукова Бібліотека ім. І.Франка” в м. Сімферополь проведе Дискусійний клуб «Толерантність як шлях до Європи» для представників органів державної влади в сфері інформації, організації, що мають досвід співпраці з організаціями країн Європейського Союзу, журналістів, освітян, студентів й усі зацікавлених в тематиці європейської інтеграції. Захід пройде 28 травня 2009 р., ЦЄІ, Кримська республіканське установа „Універсальна Наукова Бібліотека ім. І.Франка”, Сімферополь, вул. Набережна, 29А. Детальніше: schamkov@gmail.com, (0652)505-812 - Юрій Шамков

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