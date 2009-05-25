Генпрокуратура перевіряє екс-прокурора Чернігівщини
11:49, 25 травня 2009Права людини
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12 травня Василевський подав у відставку
Генеральна прокуратура України за матеріалами СБУ розпочала перевірку щодо можливих зловживань службовим становищем колишнім прокурором Чернігівської області Анатолієм ВАСИЛЕВСЬКИМ.
Про це повідомили УНІАН у Генпрокуратурі.
Як зазначили в ГПУ, 12 травня цей посадовець написав заяву про звільнення за власним бажання через сімейні обставини. Його заява була задоволена, а 21 травня до Генпрокуратури надійшли матеріали від СБУ для прийняття відповідного процесуального рішення.
А.ВАСИЛЕВСЬКИЙ був призначений прокурором Чернігівської області у березні 2005 року.
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