Генпрокуратура перевіряє екс-прокурора Чернігівщини

11:49, 25 травня 2009
Права людини
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12 травня Василевський подав у відставку

Генеральна прокуратура України за матеріалами СБУ розпочала перевірку щодо можливих зловживань службовим становищем колишнім прокурором Чернігівської області Анатолієм ВАСИЛЕВСЬКИМ.

Про це повідомили УНІАН у Генпрокуратурі.

Як зазначили в ГПУ, 12 травня цей посадовець написав заяву про звільнення за власним бажання через сімейні обставини. Його заява була задоволена, а 21 травня до Генпрокуратури надійшли матеріали від СБУ для прийняття відповідного процесуального рішення.

А.ВАСИЛЕВСЬКИЙ був призначений прокурором Чернігівської області у березні 2005 року.

 

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