Показ документальної стрічки «Я є, тому що ми є»

Після подорожі до африканської країни Малаві поп-зірка Мадонна не просто вирішила вдочерити чотирьохрічну Мерсі Джеймс, але й відзняти фільм про цю країну. Так виникла ідея документальної стрічки «Я є, тому що ми є». Режисер фільму Натан Рісман знімав картину за сценарієм та за активної участі Мадонни. Найбільше співачку вразила епідемія СНІДу, яка лютує у країні і зачіпає не лише дорослих, але й дітей. Через цю хворобу безліч дітей – сироти, дехто з них живе у притулках, але чимало залишаються просто на вулиці. «Люди завжди питають мене, чому я обрала Малаві. Я відповідаю, що я не обирала, це Малаві обрала мене», – розповідає Мадонна і переконує: не важливо хто ти є і де саме ти живеш, ти можеш приєднатися і допомогти».

У Києві стрічку «Я є, тому що ми є» під час КМКФ покажуть двічі – у найстарішому київському кінотеатрі «Жовтень» та у Національному театрі ім. Івана Франка. Студенти трьох столичних вишів мають можливість побачити цей фільм безкоштовно. Запрошення на показ, присвячений Міжнародному дню захисту прав дітей у театрі ім. І. Франка отримають студенти Київського Національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого, Київського Національного університету культури і мистецтв, школи журналістики Національного університету «Києво-Могилянська академія».

30 травня 2009 року фільм Мадонни покажуть о 17:40 у кінотеатрі «Жовтень».

2 червня 2009 року показ розпочнеться о 19:00 у Національному театрі ім. Івана Франка.

Київський Міжнародний Кінофестиваль проходитиме в столиці України з 29 травня по 3 червня 2009 року. Картина Натана Рісмана «Я є, тому що ми є» входить до позаконкурсної програми «Соціальний погляд». Серед інших стрічок цієї категорії - фільм «Наші діти нам не пробачать», режисер Жан-Поль Жо, «Пластикоманія Канада», режисер Ян Коннехер, «Ера дурнів», режисер Франні Армстронг. Загалом до Міжнародного дня захисту дітей КМКФ готує низку цікавих подій у театрі ім. І. Франка. 1 червня 2009 року відбудеться прем’єра популярного московського дитячого мюзіклу «Кольорові сни Еколь». Цей захід КМКФ організовує спільно з МБФ «Міжнародний Благодійний Фонд Преподобного Сергія Радонежського».

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