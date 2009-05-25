Вінницький чиновник побив кореспондента СТБ

23 травня у Вінниці перший заступник начальника управління житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту і зв`язку В`ячеслав Шаповал напав на журналіста СТБ Олександра Ільницького. Про це повідомляють «Вікна» СТБ (сюжет дивіться тут).

Ільницький намагався зняти на камеру сварку між Шаповалом та адміністратором цирку. Останній звинуватив міську владу у вимаганні хабара в розмірі 8 тисяч (грошові одиниці не уточнювались). Побачивши, що його знімає камера, Шаповал накинувся на Ільницького. Пізніше лікарі констатували в журналіста забиття м`яких тканин голови. Постраждалий вважає напад чиновника перешкоджанням професійної діяльності журналіста.

Телекритика