27 травня о 10.30 інформаційне агентство УНІАН (вул. Хрещатик, 4) за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» в рамках проекту «УНІАН-Права людини» проводить круглий стіл на тему: "Уявлення громадян про права людини".

Під час круглого столу буде проаналізовано ставлення українців до різних аспектів дотримання прав людини:

Чи повинна обмежуватись свобода слова в Україні?

Які групи населення потерпають від дискримінації?

Чи мають громадяни вплив на рішення влади в своєму місті?

Чи забезпечене в Україні право на справедливий судовий розгляд?

Чи мають громадяни інформацію про роботу державних установ?

Чи є захищеною приватна власність в Україні?

Чи варто надавати право на носіння зброї? та інші.

Учасники: співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, науковий співробітник факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктор Пушкар, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна та інші.

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