Прес-конференція на тему: «Злочинне злиття банківського та страхового бізнесу: як банки та страхові компанії «кидають» клієнтів»

26 травня - 12-00 - В інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua» відбудеться прес-конференція голови правління міжнародної правозахисної організації «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України» Едуарда Багірова на тему: «Злочинне злиття банківського та страхового бізнесу: як банки та страхові компанії «кидають» клієнтів». Очікується присутність постраждалих (вул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(068) 3463941. Запитання можна поставити на сторінці сайту «Обозреватель»: http://conf.oboz.ua/conference/912.aspx.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter