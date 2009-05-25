Прес-конференція на тему: ”Захоплення земельних ділянок і особистого майна на території ”Пуща-Водиця” за допомогою влади і правоохоронних органів”

26 травня - 12-30 - Прес-конференція з трансляцією в ефірі "Радіо Ера" FM голови громадської організації "Пуща-Водиця" Віктора Гоцика на тему: "Захоплення земельних ділянок і особистого майна на території "Пуща-Водиця" за допомогою влади і правоохоронних органів". («Інтрефакс-Україна», вул. Рейтарська, 8/5а). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.