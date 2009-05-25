28 травня - 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Громадський терор: влада знищує жінок і дітей?!". Питання: Чим ризикують сьогодні жінки-підприємці, дружини підприємців і їх діти, якщо виникає конфлікт з органами влади, зокрема, з податковою міліцією? Чому мовчать ті представники влади, які повинні захищати свободу і життя громадян своєї країни? Чи можливо добитися справедливості у боротьбі з корупцією - за свої права і за права своїх дітей? Будуть озвучені реальні ситуації, надані підтверджуючі матеріали і документи. Учасники: Олена Бондар (м. Краматорськ), Тетяна Потебенько (м. Бровари, Київській області), Ігор Демченко, правозахисник, адвокат; Ірина Гайдамачук, директор юридичної, правозахисної компанії «Софія», а також ініціативна група журналістів-правозахисників. Запрошені представники органів влади України (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.