Прес-конференція з нагоди презентації щорічної доповіді Amnesty International про стан з правами людини у світі

28 травня о 12:30 у приміщенні УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4) з нагоди презентації щорічної доповіді Amnesty International про стан з правами людини у світі відбудеться прес-конференція Міжнародної Амністії в Україні.

Спікери: Світлана Побережець, голова Міжнародної Амністії в Україні, Тетяна Мазур, виконавчий директор Міжнародної Амністії в Україні, Вероніка Антонець, координатор кампаній Міжнародної Амністії в Україні.

В «Доповіді Amnesty International - 2009» висвітлюється ситуація з правами людини у 157 країнах і територіальних утвореннях у 2008 році. В доповіді представлено картину світу, де систематична дискримінація і незахищеність гальмують практичне втілення законодавчих досягнень. В доповіді показано світ, де держави дуже часто за власним бажанням вирішують, яких прав людини вони будуть дотримуватися, а які – придушувати.